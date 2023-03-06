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В МИД России выразили обеспокоенность обострением напряженности в Карабахе

В МИД России выразили обеспокоенность обострением напряженности в Карабахе МИД России выражает серьезную озабоченность обострением напряженности в регионе. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с
Внешняя политика
6 марта 2023 г. 17:18
В МИД России выразили обеспокоенность обострением напряженности в Карабахе

МИД России выражает серьезную озабоченность обострением напряженности в Карабахе. Все последние дни имели место неоднократные нарушения режима прекращения огня. 5 марта произошел вооруженный инцидент, повлекший человеческие жертвы как с армянской, так и с азербайджанской стороны.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"Настоятельно призываем стороны проявлять сдержанность и предпринять шаги по деэскалации ситуации. Подтверждаем необходимость неукоснительного соблюдения положений Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г. о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе",- отметила Захарова.

"Случившееся еще раз подтверждает императивность скорейшего возвращения Баку и Еревана к переговорам в рамках реализации положений трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г., в том числе касающихся разблокирования региональных коммуникаций, делимитации армяно-азербайджанской границы и подготовки мирного договора",- говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginliyin artmasından ciddi narahat olduğunu bəyan edib

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