МИД России: В Мингячевире пройдет форум молодежных инициатив Азербайджана и России

С 16 по 19 мая в Мингячевире пройдет третий форум молодежных инициатив Азербайджана и России.
Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.
Захарова отметила, что проект запущен в рамках реализации положения декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ: "Символично, что именно такой формат для инициативных молодых людей, которые готовы реализовывать совместные идеи и проекты, был запущен одним из первых в рамках реализации положения российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии".
Официальный представитель МИД России подчеркнула, что программой форума предусмотрено проведение дискуссий по вопросам молодежной политики в регионах России и Азербайджана, а также проектов в области предпринимательства, социальной сферы и науки.