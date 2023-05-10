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МИД России: В Мингячевире пройдет форум молодежных инициатив Азербайджана и России

МИД России: В Мингячевире пройдет форум молодежных инициатив Азербайджана и России С 16 по 19 мая в Мингячевире пройдет третий форум молодежных инициатив Азербайджана и России.
Внешняя политика
10 мая 2023 г. 17:53
МИД России: В Мингячевире пройдет форум молодежных инициатив Азербайджана и России
Мария Захарова

С 16 по 19 мая в Мингячевире пройдет третий форум молодежных инициатив Азербайджана и России.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что проект запущен в рамках реализации положения декларации о союзническом взаимодействии между Азербайджаном и РФ: "Символично, что именно такой формат для инициативных молодых людей, которые готовы реализовывать совместные идеи и проекты, был запущен одним из первых в рамках реализации положения российско-азербайджанской декларации о союзническом взаимодействии".

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что программой форума предусмотрено проведение дискуссий по вопросам молодежной политики в регионах России и Азербайджана, а также проектов в области предпринимательства, социальной сферы и науки.

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