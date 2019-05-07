МИД России: В Азербайджане отсутствуют проявления расизма, расовой дискриминации и ксенофобии

В Азербайджане практически отсутствуют проявления неонацизма, расизма, расовой дискриминации и ксенофобии.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в очередном докладе МИД России «О ситуации с героизацией нацизма, распространением неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

"Азербайджанская Республика (АР) в вопросах сохранения исторической памяти о роли советского народа в победе над нацизмом, противодействия попыткам фальсификации истории Второй мировой войны и героизации нацизма придерживается консолидированного с Российской Федерацией подхода. В 2018 г. Азербайджан проголосовал в поддержку резолюции Генассамблеи ООН «Борьба против героизации нацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»", - отмечается в докладе МИД России.

Совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти согласно Уголовному Кодексу Азербайджанской Республики (УК) рассматривается как отягчающее обстоятельство при назначении наказания.

Игбал Рустамов