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МИД России: Шокированы нападением на посольство Азербайджана

МИД России: Шокированы нападением на посольство Азербайджана "Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны".
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:15
МИД России: Шокированы нападением на посольство Азербайджана

"Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Выражаем соболезнования и поддержку азербайджанским коллегам", отметила она.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Azərbaycan səfirliyinə hücum bizi şoka salıb”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: We are shocked by attack on Azerbaijani embassy

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