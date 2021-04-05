МИД России: Российско-азербайджанское сотрудничество развивается по всем направлениям

"Азербайджан – важный стратегический партнер России, что подтверждает статистика двусторонних контактов"

"Сегодня исполняется 29 лет со дня установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном. Российско-азербайджанское сотрудничество поступательно развивается по всем направлениям." Как передает Report, данное сообщение опубликовало МИД России на официальной странице в Facebook в честь 29-летней годовщины установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Россией.

"Азербайджан – важный стратегический партнер России, что подтверждает статистика двусторонних контактов на высшем и высоком политических уровнях. За прошедший период Президент России Владимир Путин и Президент Азербайджана Ильхам Алиев провели больше 100 переговоров в различных форматах. Ведется активная работа по правительственной линии, на уровне парламентов, профильных министерств и ведомств, что объективно способствует укреплению стабильности и безопасности на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.", - говорится в сообщении.

В сообщении также говорится о тесном сотрудничестве Азербайджана и России в борьбе с коронавирусной инфекцией, добавив, что "в постоянном контакте находятся министры здравоохранения наших стран, руководители других профильных структур. Азербайджанской стороне было предоставлено 120 тест-систем на 12 тыс. исследований для диагностики коронавирусной инфекции. Летом 2020 г. на помощь азербайджанским врачам были направлены бригады специалистов ведущих российских медицинских центров."

"По состоянию на начало 2021 г. между двумя странами подписано свыше 150 международно-правовых актов. При этом, основополагающими двусторонними документами являются Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 1997 г. и Декларация о дружбе и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 3 июля 2008 г." - отмечается в сообщении.