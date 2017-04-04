МИД России распространило заявление по случаю 25-летия дипломатических отношений с Азербайджаном

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ "Россию и Азербайджан связывают вековые традиции дружбы, общая история и культура. За истекшую четверть века нам удалось сохранить и приумножить это бесценное наследие, вывести отношения на уровень стратегического партнерства". Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД России по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Россией и Азербайджаном.

В заявлении отмечается, что высокой интенсивностью характеризуется политический диалог. Теплые, неформальные, доверительные и исключительно активные контакты поддерживаются между регионами, парламентами, ведомствами, главами двух государств. Плодотворно работают межправкомиссии по экономическому и военно-техническому сотрудничеству. Ведется активная работа по совершенствованию и расширению договорно-правовой базы, включающей межгосударственные, межправительственные и межрегиональные соглашения.

"Придерживаясь схожих взглядов на многие актуальные международные проблемы, Россия и Азербайджан эффективно поддерживают друг друга на мировой арене", - говорится в заявлении МИД РФ.

Отмечается, что на азербайджанском рынке действуют более 600 совместных компаний, в том числе около 200 со стопроцентным российским капиталом и свыше 400 – в формате совместного предприятия. Накопленные российские инвестиции в Азербайджан к настоящему времени составляют около 1,4 млрд долларов США. Расширяются межрегиональные связи, в которые вовлечены предприятия из более чем 70 субъектов Российской Федерации. 17 российских регионов заключили с Азербайджаном соглашения об экономическом, культурном и научно-техническом сотрудничестве.