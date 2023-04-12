МИД России прокомментировал провокацию Армении на границе

МИД России отреагировал на провокацию, совершенную Арменией накануне на границе с Азербайджаном.

МИД России отреагировал на провокацию, совершенную накануне Арменией на границе с Азербайджаном.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Она отметила, что данная ситуация подтверждает необходимость соблюдения комплекса трехсторонних договоренностей.

"Случившееся еще раз подтверждает необходимость проявление Арменией и Азербайджаном сдержанности, а также соблюдения комплекса трехсторонней договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана", - заявила М. Захарова, добавив, что находившиеся в данном районе представители ФСБ России вступили в контакт с ответственными лицами в Армении и Азербайджане и предприняли совместные меры для предотвращения дальнейшей эскалации.

Отметим, что 11 апреля подразделения Вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Дыг Горисского района подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в Лачынском направлении.

При предотвращении провокации армянской стороны шехидами стали военнослужащие Азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.