О нас
Report Georgia
Аудио новости

МИД России приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих

МИД России приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих "Мы приветствуем передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянской стороне, которая состоялась 7 февраля текущего года. Важно как можно скорее окончательно снять проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях и завершить обмен, удерживаемыми лицами
Внешняя политика
9 февраля 2022 г. 19:56
МИД России приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих
Мария Захарова

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянской стороне, которая состоялась 7 февраля текущего года. Важно как можно скорее окончательно снять проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях и завершить обмен, удерживаемыми лицами по формуле всех на всех".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Безусловно мы считаем важным прилагать усилия по выяснению судьбы пропавших без вести в ходе конфликта и будем содействовать этому в национальном качестве и качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - добавила Захарова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN Azərbaycanın erməni hərbçilərini təhvil verməsini alqışlayıb

Самое важное

Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
Делегация из Удмуртии посетит Азербайджан с деловым визитом
9 февраля 2022 г. 13:12
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
Агентство развития медиа обозначило цели нового закона «О медиа»
9 февраля 2022 г. 12:20
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
В Баку сожительствовавший с 15-летней девушкой мужчина взят под надзор полиции
9 февраля 2022 г. 11:42
Президент Ильхам Алиев утвердил закон О Медиа
Президент Ильхам Алиев утвердил закон "О Медиа"
8 февраля 2022 г. 18:18
Распространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
ВидеоРаспространились кадры получения главой незарегистрированной организации денег от граждан
8 февраля 2022 г. 17:26
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
Албано-Удинская христианская община: Мы готовы сотрудничать с Армяно-григорианской церковью
8 февраля 2022 г. 16:59
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
Азербайджанские НПО обратились к гендиректору ЮНЕСКО
8 февраля 2022 г. 13:31
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
МИД Азербайджана: Отказ Армении от обязательств выходит за рамки международно-правовых рамок
8 февраля 2022 г. 12:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi