МИД России приветствует передачу Азербайджаном Армении 8 армянских военнослужащих

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянской стороне, которая состоялась 7 февраля текущего года. Важно как можно скорее окончательно снять проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях и завершить обмен, удерживаемыми лицами

"Мы приветствуем передачу Азербайджаном 8 военнослужащих армянской стороне, которая состоялась 7 февраля текущего года. Важно как можно скорее окончательно снять проблемный вопрос в армяно-азербайджанских отношениях и завершить обмен, удерживаемыми лицами по формуле всех на всех".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Безусловно мы считаем важным прилагать усилия по выяснению судьбы пропавших без вести в ходе конфликта и будем содействовать этому в национальном качестве и качестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - добавила Захарова.