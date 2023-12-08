МИД России: Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном

Москва приветствует договоренность между Баку и Ереваном о взаимном освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих.

Москва приветствует договоренность между Баку и Ереваном о взаимном освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих.

Как передает российское бюро Report, об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой в связи с совместным заявлением Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения.

"Россия последовательно продвигала идею обмена задержанными лицами по принципу "всех на всех". Это способствует взаимному укреплению доверия и открывает новые возможности в продвижении процесса армяно-азербайджанской нормализации в русле комплексных трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении 2020-2022 годы. Готовы и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества", - сказано в комментарии.

В нем также говорится о том, что российская сторона приветствует решение Армении "в качестве жеста доброй воли отказаться в пользу Азербайджана от кандидатуры своей страны на проведение в ноябре 2024 года 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК), а также заявленную Баку поддержку кандидатуры Армении на членство в Бюро РКИК ООН".