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    МИД России: Назначение послов - прерогатива президента России

    Захарова: До назначения посла обязательства исполняет Временный поверенный© Sputnik/ Evgeni Odinokov

    Москва. 6 декабря. REPORT.AZ/ "Назначение послов - прерогатива президента России. Кандидатуры проходят межведомственное согласование и никогда не обсуждаются публично - такова практика. До назначения посла обязательства исполняет Временный поверенный".

    Об этом российскому бюро Report заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о назначении нового посла РФ в этой стране.

    Напомним, 27 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий Владимира Дорохина от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане. В. Дорохин находился на этой должности с 2009 года. 

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