МИД России намерен изучить детали проекта "Маршрут Трампа"

Министерство иностранных дел России намерено изучить детали проекта "Маршрут Трампа" (Зангезурский коридор, который пройдет через территорию Армении - ред.).
Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге в среду.
"Что касается "Маршрута Трампа", то мы свою позицию зарезервировали. МИД России изучит детали проекта, которые, кстати, пока не обнародованы. Подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно способствовать продвижению мирной повестки, а не создавать новые проблемы и новые разделительные линии", - сказал он.
Фадеев отметил, что при проработке и принятии решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе необходимо учитывать ряд факторов, включая членство Армении в Евразийском экономическом союзе и присутствие российских пограничников в Сюникской области Армении.