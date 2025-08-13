МИД России намерен изучить детали проекта "Маршрут Трампа"

Министерство иностранных дел России намерено изучить детали проекта "Маршрут Трампа", которые пока не были обнародованы.

Министерство иностранных дел России намерено изучить детали проекта "Маршрут Трампа" (Зангезурский коридор, который пройдет через территорию Армении - ред.).

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев на брифинге в среду.

"Что касается "Маршрута Трампа", то мы свою позицию зарезервировали. МИД России изучит детали проекта, которые, кстати, пока не обнародованы. Подключение в данном случае внерегиональных сил на Южном Кавказе должно способствовать продвижению мирной повестки, а не создавать новые проблемы и новые разделительные линии", - сказал он.

Фадеев отметил, что при проработке и принятии решений по разблокированию транспортных коммуникаций в регионе необходимо учитывать ряд факторов, включая членство Армении в Евразийском экономическом союзе и присутствие российских пограничников в Сюникской области Армении.