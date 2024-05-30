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МИД России: На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют силы Запада

МИД России: На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют силы Запада На Южном Кавказе ситуацию дестабилизирует Западные силы, об этом заявляет и официальный Баку.
Внешняя политика
30 мая 2024 г. 15:47
МИД России: На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют силы Запада
Мария Захарова

На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют западные силы, об этом заявляет и официальный Баку.

Как передает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, странам Запада нужно, чтобы страны Южного Кавказа не налаживали отношения, а враждовали.

"Страны региона между собой должны с их точки зрения не налаживать связи, а враждовать. Соседи должны заниматься не экономикой, торговлей, инфраструктурой, а бесконечным выяснением отношений. Им нужно выдавить Россию из Южного Кавказа. Я думаю, что все видят и в Баку, и в других столицах эти тенденции. Я думаю, что во многом с ними солидарны", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у России с Азербайджаном выстроены отношения стратегического партнерства и союзничества.

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Версия на английском языке Russian MFA: Western forces destabilizing situation in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Qərb qüvvələri Cənubi Qafqazda vəziyyəti gərginləşdirməyə çalışır

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