МИД России: На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют силы Запада

На Южном Кавказе ситуацию дестабилизирует Западные силы, об этом заявляет и официальный Баку.

На Южном Кавказе ситуацию дестабилизируют западные силы, об этом заявляет и официальный Баку.

Как передает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

По ее словам, странам Запада нужно, чтобы страны Южного Кавказа не налаживали отношения, а враждовали.

"Страны региона между собой должны с их точки зрения не налаживать связи, а враждовать. Соседи должны заниматься не экономикой, торговлей, инфраструктурой, а бесконечным выяснением отношений. Им нужно выдавить Россию из Южного Кавказа. Я думаю, что все видят и в Баку, и в других столицах эти тенденции. Я думаю, что во многом с ними солидарны", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что у России с Азербайджаном выстроены отношения стратегического партнерства и союзничества.