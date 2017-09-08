МИД РФ: Публикация Guardian говорит о сильном информационном давлении на Россию и ее союзников

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Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел России прокомментировало публикацию в британской газете Guardian о якобы имевших место тайных выплатах из Азербайджана государственной компании "Рособоронэкспорт" за российское вооружение.

Как сообщает Report, отвечая на вопрос о том, "не означает ли это, что Запад оказывает давление на Россию и союзников России?", официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что согласна с подобным мнением.

"Это означает, что идет очень сильное информационное давление по нескольким направлениям. Это и давление на журналистов, то есть, фактическое выдавливанием из информационного пространства. Это осуществляется за счет большого количества фейковых новостей. Мы стараемся на них реагировать", - сказала М. Захарова.