 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД России: Мы не связываем свои отношения с Азербайджаном с другими факторами

    Захарова: Между нами существует доверительный и открытый диалог

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Мы поддерживаем и развиваем отношения с Азербайджаном во всех сферах". 

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о состоянии азербайджанско-российского сотрудничества.

    "Это близкий нам народ. Связи наши были, есть и останутся", - заявила официальный представитель МИД, подчеркнув, что Россия не связывает свои отношения с Азербайджаном с другими факторами, а они являются для Москвы самоценными.

    "Между нами существует доверительный и открытый диалог", - заявила Захарова. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi