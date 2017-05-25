МИД России: Мы не связываем свои отношения с Азербайджаном с другими факторами

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ "Мы поддерживаем и развиваем отношения с Азербайджаном во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, комментируя вопрос о состоянии азербайджанско-российского сотрудничества.

"Это близкий нам народ. Связи наши были, есть и останутся", - заявила официальный представитель МИД, подчеркнув, что Россия не связывает свои отношения с Азербайджаном с другими факторами, а они являются для Москвы самоценными.

"Между нами существует доверительный и открытый диалог", - заявила Захарова.