МИД России: Франция не может быть посредником между Арменией и Азербайджаном

"Франция обесценила свою роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений".

Франция обесценила свою роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Она отметила, что Париж также сыграл роль в распаде Минской группы ОБСЕ, которая выступала посредником между официальным Баку и Ереваном: “Шаги, предпринятые Францией напоказ, не помогают сторонам. Париж просто пытается вытеснить Россию из региона и достичь своих целей”.

По ее словам, у России давно нет иллюзий относительно способностей Франции и ее президента Э. Макрона внести положительный вклад в этот вопрос:

"Макрону удается нас удивить, как это случилось 28 июня, когда он заявил, что он единственный, кто обладает четкой позицией по поводу ситуации вокруг Карабаха и чуть ли не в одиночку сохраняет эту тему в повестке дня мирового сообщества. После таких заявлений складывается ощущение, что скромность президента Франции уступает лишь его мужественности. Жаль, что он ничего не сказал о практических результатах столь плодотворной работы. Процесс есть, результата нет, а возможно он не сказал, потому что результатов никто и никогда не видел".