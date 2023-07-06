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МИД России: Франция не может быть посредником между Арменией и Азербайджаном

МИД России: Франция не может быть посредником между Арменией и Азербайджаном "Франция обесценила свою роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений".
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 14:42
МИД России: Франция не может быть посредником между Арменией и Азербайджаном

Франция обесценила свою роль посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Она отметила, что Париж также сыграл роль в распаде Минской группы ОБСЕ, которая выступала посредником между официальным Баку и Ереваном: “Шаги, предпринятые Францией напоказ, не помогают сторонам. Париж просто пытается вытеснить Россию из региона и достичь своих целей”.

По ее словам, у России давно нет иллюзий относительно способностей Франции и ее президента Э. Макрона внести положительный вклад в этот вопрос:

"Макрону удается нас удивить, как это случилось 28 июня, когда он заявил, что он единственный, кто обладает четкой позицией по поводу ситуации вокруг Карабаха и чуть ли не в одиночку сохраняет эту тему в повестке дня мирового сообщества. После таких заявлений складывается ощущение, что скромность президента Франции уступает лишь его мужественности. Жаль, что он ничего не сказал о практических результатах столь плодотворной работы. Процесс есть, результата нет, а возможно он не сказал, потому что результатов никто и никогда не видел".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Fransa Ermənistan və Azərbaycan arasında vasitəçi ola bilməz”

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