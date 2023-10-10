МИД России: Деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям

Условия, при которых российский миротворческий контингент был введён в регион в 2020 году были серьёзно скорректированы и на фоне массового исхода населения после столкновений 19- 20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована

Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после 19-20 сентября деятельность российских миротворцев будет адаптирована.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Захарова отметила, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев обсуждаются с Баку: "Уже свернут ряд стационарных временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента, принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже об этом говорили, обсуждаются с Баку".