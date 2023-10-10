О нас

МИД России: Деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям

МИД России: Деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям Условия, при которых российский миротворческий контингент был введён в регион в 2020 году были серьёзно скорректированы и на фоне массового исхода населения после столкновений 19- 20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована
Внешняя политика
10 октября 2023 г. 17:32
МИД России: Деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям

Условия, при которых российский миротворческий контингент был введен в регион в 2020 году, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после 19-20 сентября деятельность российских миротворцев будет адаптирована.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Захарова отметила, что принципиальные вопросы, касающиеся российских миротворцев обсуждаются с Баку: "Уже свернут ряд стационарных временных наблюдательных постов российского миротворческого контингента, принципиальные вопросы, касающиеся наших миротворцев, как мы уже об этом говорили, обсуждаются с Баку".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Maria Zakharova: Russian peacekeepers to adapt to new conditions in Nagorno-Karabakh
Версия на азербайджанском языке Mariya Zaxarova: “Rusiya sülhməramlılarının fəaliyyəti yeni şəraitə adaptasiya olunacaq”

Экслюзивные новости

Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi