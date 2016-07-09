 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД России: Азербайджан – наш важный стратегический партнер на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

    Мы строим отношения с Баку на основе равноправия и уважения интересов

    Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан – наш важный стратегический партнер на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Мы строим отношения с Баку на основе равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства". Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России в связи с предстоящим 11-12 июля рабочим визитом министра иностранных дел этой страны  Сергея Лаврова в Азербайджан.

    "В ходе встреч в Баку состоится обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также обмен мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования в развитие договоренностей, достигнутых на недавних саммитах в Вене и Санкт-Петербурге", - заявили в пресс-службе МИД РФ. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi