МИД России: Азербайджан – наш важный стратегический партнер на Южном Кавказе и в Каспийском регионе

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ "Азербайджан – наш важный стратегический партнер на Южном Кавказе и в Каспийском регионе. Мы строим отношения с Баку на основе равноправия, уважения интересов друг друга и добрососедства". Как сообщает Report, об этом заявили в пресс-службе МИД России в связи с предстоящим 11-12 июля рабочим визитом министра иностранных дел этой страны Сергея Лаврова в Азербайджан.

"В ходе встреч в Баку состоится обсуждение актуальных вопросов двусторонней повестки дня, а также обмен мнениями по проблематике нагорно-карабахского урегулирования в развитие договоренностей, достигнутых на недавних саммитах в Вене и Санкт-Петербурге", - заявили в пресс-службе МИД РФ.