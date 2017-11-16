МИД России: Азербайджан - наш важный стратегический партнер в регионе

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан является важным стратегическим партнером России в регионе. Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"В основе российско-азербайджанского сотрудничества лежат не только многолетние традиции дружбы и взаимного уважения, но и совпадения или близость по ключевым вопросам региональной, а также международной повестки дня", - сказала М. Захарова.

Она напомнила, что в этом году Азербайджан и Россия отмечают 25-летие установления дипломатических отношений между странами.

По словам официального представителя МИД России, тональность двустороннему сотрудничеству задает диалог на высшем уровне.

"Установившиеся регулярные дружеские контакты между президентами наших стран определяют высокую динамику развития двусторонних отношений, позволяют оперативно решать любые возникающие вопросы, координировать действия на различных региональных и международных площадках", - сказала М. Захарова.

Она также отметила, что сторонами поддерживаются интенсивные контакты на других уровнях, в том числе межпарламентские связи, продвигается экономическое сотрудничество, традиционно насыщенными являются культурные и гуманитарные связи.