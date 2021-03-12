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МИД РФ: Военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе

МИД РФ: Военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе "Обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа. Это происходит на регулярной основе"
Внешняя политика
12 марта 2021 г. 13:27
МИД РФ: Военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе

Военные учения Азербайджана не создают рисков для безопасности в регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос армянского журналиста.

"Обычно военные учения проводятся всеми государствами Южного Кавказа. Это происходит на регулярной основе. Соответствующая информация заблаговременно доводится до заинтересованных сторон. По имеющимся у нас данным, упомянутые учения носят плановый характер и направлены на совершенствование боевой подготовки войск", - заявила Захарова.

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