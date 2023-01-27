МИД РФ: Виновные в атаке на посольство Азербайджана должны быть привлечены к ответственности

МИД России выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

МИД России выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

"Выражаем глубокие соболезнования азербайджанской стороне в связи с нападением на посольство Азербайджана в Тегеране. Согласно поступающей информации, сегодня утром вооруженный автоматом человек проник в здание дипмиссии и открыл огонь. В результате погиб один сотрудник азербайджанской дипмиссии, еще двое его коллег получили ранения. Нападавший задержан полицией Тегерана, ведется расследование", - отмечается в заявлении.

"Рассчитываем, что все виновные будут привлечены к ответственности.

Произошедшее в очередной раз подтверждает важность обеспечения властями государства пребывания безопасной работы дипломатических представительств в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г", - заявили в МИД РФ.