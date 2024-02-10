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МИД РФ: Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной

МИД РФ: Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной.
Внешняя политика
10 февраля 2024 г. 11:29
МИД РФ: Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной

Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Следует отметить, что наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий Российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку", - сказал он.

М. Галузин подчеркнул, что после антитеррористических мероприятий локального характера, осуществленных в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года, армяне покинули регион на добровольной основе.

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Версия на английском языке Russian MFA: ‘Issue of peacekeepers in Karabakh is discussed only with the Azerbaijani side’
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Qarabağda sülhməramlıların məsələsi yalnız Azərbaycan tərəfi ilə müzakirə olunur"

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