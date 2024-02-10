МИД РФ: Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной

Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной.

Условия пребывания российских миротворцев обсуждаются только с азербайджанской стороной.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС сказал заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

"Следует отметить, что наш диалог с партнерами носит конструктивный характер. Все возникающие вопросы решаем взаимоприемлемым образом. Что касается продления полномочий Российского миротворческого контингента после ноября 2025 года, то это будет зависеть от ситуации в регионе, востребованности их дальнейшего присутствия и соответствующих договоренностей с Баку", - сказал он.

М. Галузин подчеркнул, что после антитеррористических мероприятий локального характера, осуществленных в Карабахском регионе 19-20 сентября 2023 года, армяне покинули регион на добровольной основе.