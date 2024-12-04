МИД РФ: Участие Армении в Римском статуте подрывает отношения Еревана с Москвой

Участие Еревана в Римском статуте на фоне выписанного в ГАГе "квази-ордеров" на арест ряда российских должностных лиц наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям.

Участие Еревана в Римском статуте на фоне выписанных в Гааге "квази-ордеров" на арест ряда российских должностных лиц наносит прямой ущерб российско-армянским отношениям.

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru .

"Если сотрудничество Армении с Международным уголовным судом (МУС) действительно могло бы способствовать укреплению некой международной правовой нормы или правовых норм, но, наверное, это еще как-то можно было бы приветствовать. Но практика двух десятилетия работы вот этого псевдо-суда говорит об обратном", - сказала она.

При этом она подчеркнула, что в Ереване хорошо знают позицию Москвы по этому вопросу.

По словам Захаровой, МУС не помог урегулировать ни один конфликт, которым пытался заниматься: "При этом прямых нарушений международного права, базовых стандартов правосудия, да и попросту здравого смысла в его послужном списке хоть отбавляй. Заявления о поддержке и готовности сотрудничеств лишь просто поощряют этот так называемый суд на новые авантюры".

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что позиция России в отношении МУС давно определена: он не способен эффективно функционировать, неправильно организован, не выполняет заявленных функций и не обладает полномочиями для решения задач, на которые претендует.

"Наш прогноз еще многолетней давности, оправдался. За все эти годы нет ни одного позитивного участия этой структуры [МУС] в решении, в разрешении, в преодолении каких-то кризисов. Наоборот, с ним связаны бесконечные скандалы, как внутри этой структуры, так и по периметру", - добавила она.