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МИД РФ не стал комментировать возможность встречи глав РФ, Азербайджана и Армении

МИД РФ не стал комментировать возможность встречи глав РФ, Азербайджана и Армении Замглавы МИД РФ Михаил Галузин воздержался от комментариев по перспективам трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Пете
Внешняя политика
12 декабря 2023 г. 21:14
МИД РФ не стал комментировать возможность встречи глав РФ, Азербайджана и Армении

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин воздержался от комментариев по перспективам трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, замминистра отвечал на соответствующий вопрос журналистов на приеме в День памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"Я предпочел бы как дипломат все-таки воздержаться от прогнозов", - сказал М.Галузин.

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