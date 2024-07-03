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МИД РФ: США стремятся оторвать Ереван и Баку от сотрудничества с Москвой

МИД РФ: США стремятся оторвать Ереван и Баку от сотрудничества с Москвой США стремятся оторвать Ереван и Баку от РФ и распространить свое деструктивное влияние.
Внешняя политика
3 июля 2024 г. 14:00
МИД РФ: США стремятся оторвать Ереван и Баку от сотрудничества с Москвой

США стремятся оторвать Ереван и Баку от РФ и распространить свое деструктивное влияние.

Как передает российское бюро Report, об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Андрей Настасьин.

Дипломат отметил, что универсальной базой для нормализации отношений между Баку и Ереваном остается комплекс трехсторонних договоренностей лидеров Азербайджана, России и Армении 2020-2022 годов.

"Убеждены, что стабильность и безопасность на Южном Кавказе может и должна быть обеспечена самими странами региона в рамках принципа региональной ответственности. Навязывание евроатлантистами своих рецептов, далеких от понимания специфики региона, ведет к появлению новых разделительных линий на Южном Кавказе и будет иметь разрушительные последствия не только для этого региона, но и для общеевразийской безопасности", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: ABŞ İrəvanı və Bakını Moskva ilə əməkdaşlıqdan qoparmağa çalışır

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