МИД РФ: Россия прорабатывает трехсторонние контакты на высоком уровне с Баку и Ереваном

Россия, Азербайджан и Армения прорабатывают трехсторонние контакты на высоком уровне до конца августа.

Россия, Азербайджан и Армения прорабатывают трехсторонние контакты на высоком уровне до конца августа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на еженедельном брифинге.

"В планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа", - заявил Нечаев.

Он заявил, что возможность организации трехсторонней встречи на высшем уровне в России комментируется администрацией президента РФ.