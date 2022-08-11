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МИД РФ: Россия прорабатывает трехсторонние контакты на высоком уровне с Баку и Ереваном

МИД РФ: Россия прорабатывает трехсторонние контакты на высоком уровне с Баку и Ереваном Россия, Азербайджан и Армения прорабатывают трехсторонние контакты на высоком уровне до конца августа.
Внешняя политика
11 августа 2022 г. 14:19
МИД РФ: Россия прорабатывает трехсторонние контакты на высоком уровне с Баку и Ереваном

Россия, Азербайджан и Армения прорабатывают трехсторонние контакты на высоком уровне до конца августа.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев на еженедельном брифинге.

"В планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа", - заявил Нечаев.

Он заявил, что возможность организации трехсторонней встречи на высшем уровне в России комментируется администрацией президента РФ.

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Версия на английском языке Russia plans trilateral contacts between Azerbaijan and Armenia, says foreign ministry 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycan və Ermənistan arasında üçtərəfli formatda görüş nəzərdə tutulub"

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