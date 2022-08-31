МИД РФ: Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном

Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном в целях разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе по линии профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров.

Россия продолжает предметную работу с Баку и Ереваном в целях разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе по линии профильной трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что в рамках рабочей группы согласовывается пакетное решение по конкретным маршрутам, которое бы основывалось на уважении суверенитета Азербайджана, Армении и работала бы на безопасность и экономическое благополучие всего Южного Кавказа.