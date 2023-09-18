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МИД РФ приветствует одновременное прохождение грузов по Агдамской и Лачынской дорогам в Ханкенди

МИД РФ приветствует одновременное прохождение грузов по Агдамской и Лачынской дорогам в Ханкенди Министерство иностранных дел России приветствует одновременное прохождение продовольственных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 17:31
МИД РФ приветствует одновременное прохождение грузов по Агдамской и Лачынской дорогам в Ханкенди

Министерство иностранных дел России приветствует одновременное прохождение продовольственных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов. Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных поставок", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ выступили за начало диалога между официальным Баку и армянскими жителями Карабахского региона, а также возобновление "ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров на высшем уровне 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений".

"Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе", - отмечается в заявлении МИД РФ.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN yüklərin Ağdam və Laçın yolu ilə Xankəndiyə eyni vaxtda keçirilməsini alqışlayır
Версия на английском языке Moscow welcomes simultaneous passage of cargo along Aghdam and Lachin roads to Khankandi

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