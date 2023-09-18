МИД РФ приветствует одновременное прохождение грузов по Агдамской и Лачынской дорогам в Ханкенди

Министерство иностранных дел России приветствует одновременное прохождение продовольственных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

Министерство иностранных дел России приветствует одновременное прохождение продовольственных грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачын-Ханкенди.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"18 сентября благодаря усилиям Международного комитета Красного Креста при участии российского миротворческого контингента и МИД России в регион одновременно с обоих направлений были доставлены партии продовольствия и медикаментов. Ожидаем продолжения беспрепятственных и регулярных поставок", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ выступили за начало диалога между официальным Баку и армянскими жителями Карабахского региона, а также возобновление "ритмичной работы по реализации всего комплекса трехсторонних договоренностей лидеров на высшем уровне 2020-2022 гг. по нормализации армяно-азербайджанских отношений".

"Всецело заинтересованы в поддержании мира и стабильности на Южном Кавказе", - отмечается в заявлении МИД РФ.