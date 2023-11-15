О нас

МИД РФ: Приветствуем заявления Азербайджана по обеспечению прав армян, желающих вернуться в Карабах

МИД РФ: Приветствуем заявления Азербайджана по обеспечению прав армян, желающих вернуться в Карабах Россия приветствует заявления Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах.
Внешняя политика
15 ноября 2023 г. 20:22
МИД РФ: Приветствуем заявления Азербайджана по обеспечению прав армян, желающих вернуться в Карабах

Россия приветствует заявления Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это очень правильный и своевременный сигнал. Москва будет всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Russia welcomes Azerbaijan’s statements on ensuring Karabakh Armenians' rights – Zakharova 
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Azərbaycanın Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının təmin edilməsi ilə bağlı bəyanatlarını alqışlayırıq"

Самое важное

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии филиала DOST EVİ в Исмаиллы
15 ноября 2023 г. 17:49
Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
ФотоСелекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства
15 ноября 2023 г. 17:45
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания Единое сердце для Палестины
Мехрибан Алиева направила обращение к участникам заседания "Единое сердце для Палестины"
15 ноября 2023 г. 17:14
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
Президент Азербайджана: Надеемся, что напряженность в Газе в скором времени будет устранена
15 ноября 2023 г. 11:54
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
Ильхам Алиев направил письмо президенту Государства Палестина
15 ноября 2023 г. 11:45
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
Милли Меджлис в I чтении принял госбюджет на 2024 год
14 ноября 2023 г. 16:19
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
МИД Азербайджана ответил на заявления верховного представителя ЕС
14 ноября 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
Президент Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана
14 ноября 2023 г. 11:52
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
Министры обороны Азербайджана и Италии обсудили перспективы военного сотрудничества
14 ноября 2023 г. 09:52
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
В Ходжалы установят монумент в память о жертвах геноцида - ЭКСКЛЮЗИВ
13 ноября 2023 г. 16:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi