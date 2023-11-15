МИД РФ: Приветствуем заявления Азербайджана по обеспечению прав армян, желающих вернуться в Карабах

Россия приветствует заявления Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах.

Россия приветствует заявления Азербайджана о гарантиях прав, безопасности, экономического благополучия для армян, которые хотят вернуться в Карабах.

Как передает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Это очень правильный и своевременный сигнал. Москва будет всячески содействовать данному процессу, имеющему принципиальное значение для примирения Баку и Еревана, в том числе по линии российского миротворческого контингента", - сказала она.