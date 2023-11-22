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МИД РФ: Посредничество ЕС и США в нормализации между Баку и Ереваном не приносит результатов

МИД РФ: Посредничество ЕС и США в нормализации между Баку и Ереваном не приносит результатов От посредничества ЕС и США в вопросе нормалиции отношений между Баку и Ереваном реальной отдачи нет.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 16:28
МИД РФ: Посредничество ЕС и США в нормализации между Баку и Ереваном не приносит результатов

От посредничества Европейского союза и США в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном реальной отдачи нет.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин. Их действия подчинены цели вытеснения России из Южного Кавказа", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, США и ЕС хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности и при этом "беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности в угоду конъюнктурным соображениям".

"Поэтому никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может, потому что другая заряженность, другая цель, которую они преследуют", - добавила она.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: EU, US mediation on normalizing Baku-Yerevan relations brings no results
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bakı-İrəvan münasibətlərinin normallaşdırılmasında Aİ və ABŞ-nin vasitəçiliyi nəticə vermir”

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