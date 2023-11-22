МИД РФ: Посредничество ЕС и США в нормализации между Баку и Ереваном не приносит результатов

От посредничества ЕС и США в вопросе нормалиции отношений между Баку и Ереваном реальной отдачи нет.

От посредничества Европейского союза и США в вопросе нормализации отношений между Баку и Ереваном реальной отдачи нет.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Ереван рвется вести переговоры по мирному договору в Вашингтоне, Брюсселе, хотя ни США, ни ЕС не могут считаться добросовестными посредниками по целому ряду причин. Их действия подчинены цели вытеснения России из Южного Кавказа", - заявила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, США и ЕС хотят разрушить существующие в регионе механизмы безопасности и при этом "беззастенчиво буквально воруют и переиначивают достигнутые при участии Москвы трехсторонние договоренности в угоду конъюнктурным соображениям".

"Поэтому никакой реальной отдачи от их посредничества нет и быть не может, потому что другая заряженность, другая цель, которую они преследуют", - добавила она.