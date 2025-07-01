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МИД РФ: Послу Азербайджана вручена вербальная нота

МИД РФ: Послу Азербайджана вручена вербальная нота В МИД России послу Азербайджана Рахману Мустафаеву вручена вербальная нота.
Внешняя политика
1 июля 2025 г. 16:03
МИД РФ: Послу Азербайджана вручена вербальная нота

В МИД России послу Азербайджана Рахману Мустафаеву вручена вербальная нота.

Об этом передает Report со ссылкой на российский МИД.

Сообщается, что Мустафаева принял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Послу был заявлен протест в связи с последними "недружественными действиями" Баку.

Российская сторона в ноте указала о необходимости освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских сотрудников "Спутник-Азербайджан" Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан РФ, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия осуществлялись в соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории России, в т.ч. против граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Azerbaijani envoy handed verbal note
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: Azərbaycan səfirinə şifahi nota verilib

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