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МИД РФ: Попытки США использовать тему климата для давления на Азербайджан бесполезны

МИД РФ: Попытки США использовать тему климата для давления на Азербайджан бесполезны Попытки западных сил оказать давление на Азербайджан по различным вопросам, включая климатические изменения, являются бесполезными и беспрецедентными.
Внешняя политика
9 октября 2024 г. 17:47
МИД РФ: Попытки США использовать тему климата для давления на Азербайджан бесполезны
Мария Захарова

Попытки западных сил оказать давление на Азербайджан по различным вопросам, включая климатические изменения, являются бесполезными и беспрецедентными.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила сегодня на брифинге, отвечая на вопрос Baku TV.

"На Азербайджан давить бесполезно. На Азербайджан давили не раз и по разным, так сказать, вопросам. И дело-то в том, что речь идет не только о принципиальной позиции недопустимости оказания давления на суверенные государства, а речь идет о том, что эта тема [климатических изменений] требует реального вовлечения специалистов. Она не должна быть очередной политической "дубиной", которой США будут бить всем по голове, лишь бы продавить выгодное себе решение. Подобные вбросы используют, чтобы искусственно создавать ажиотаж вокруг популярной темы климата. В действительности же Штаты и другие западные страны фактически саботируют согласование новой коллективной количественной цели в области климатического финансирования, а также достижение консенсуса по вопросу создания международного рынка углеродных единиц", - сказала она.

По словам Захаровой, подобная тактика США - это классический прием, который повторяется из года в год перед климатической конференцией COP.

"Ежегодно накануне очередной конференции сторон Рамочной конвенции об изменении климата, Вашингтон наращивает давление на государство-председателя, особенно если оно является сателлитом штатов. Вот мы это видели, например, в 2022-м году перед конференцией сторон в Шарм-эль-Шейхе. То же самое было и в прошлом году - в Дубае. Теперь наблюдаем, как под надуманным предлогом нарастает давление на Азербайджан", - подчеркнула Захарова.

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