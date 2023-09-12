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МИД РФ: Ожидаем, что грузы будут поступать в регион по Агдамскому маршруту на регулярной основе

МИД РФ: Ожидаем, что грузы будут поступать в регион по Агдамскому маршруту на регулярной основе МИД РФ: Москва предпринимает последовательные шаги по урегулированию ситуации в Карабахе
Внешняя политика
12 сентября 2023 г. 17:04
МИД РФ: Ожидаем, что грузы будут поступать в регион по Агдамскому маршруту на регулярной основе

Российская сторона предпринимает последовательные шаги по урегулированию ситуации в Карабахе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что в русле инициативы, выдвинутой министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе трехсторонней встречи с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении 25 июля в Москве, во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами прорабатывалась схема параллельного открытия Лачынского и Агдамского маршрутов.

По ее словам, в качестве первого шага 12 сентября в регион по Агдамскому маршруту была поставлена партия продовольствия по линии общероссийской общественной Организации "Российский Красный Крест". "Жителям Карабаха было передано порядка 15 тонн продуктов питания, предметов личной гигиены и постельных принадлежностей", - сообщила Захарова.

Она выразила надежду, что в ближайшее время параллельно с Агдамским маршрутом будет задействован также Лачынский маршрут, и грузы с продовольствием будут поступать в регион "беспрепятственно по обоим направлениям на регулярной основе".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Yüklərin müntəzəm olaraq Ağdam marşrutu ilə bölgəyə göndərilməsini gözləyirik”
Версия на английском языке Russian MFA expects cargo to arrive in region via Aghdam route regularly

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