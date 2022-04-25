МИД России: Около 30% всей торговли с Азербайджаном осуществляется в рублях

Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе и с Азербайджаном.

Москва своевременно приняла меры для снижения рисков от действий Запада, активнее переходит на расчеты в нацвалютах, в том числе и с Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

"Мы заблаговременно начали предпринимать меры по снижению рисков, связанных с фактически нечистоплотными действиями Запада в мировой экономике", - сказал Гончар, отвечая на вопрос, как сказывается кризис в отношениях России с Западом на сотрудничестве Москвы с Азербайджаном и с другими республиками ближнего зарубежья.

"По имеющимся экспертным оценкам, около 30% всей торговли России с Азербайджаном осуществляется в рублях. Сама архитектура российско-азербайджанских хозяйственных связей в целом мало подвержена внешним негативным факторам и быстро приспосабливается к нестандартным ситуациям", - подчеркнул дипломат.