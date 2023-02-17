МИД РФ оказывает активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

Оказываем активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Оказываем активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Подписанная в феврале 2022 года декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном - это исторический документ, где закреплены новые качества отношений между нашими странами, определены ключевые ориентиры для развития сотрудничества по всем основным направлениям на годы вперед. Союзнические отношения Баку и Москвы - это стабилизирующий фактор, как в региональном так и в международном плане", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что совместно с Азербайджаном идет работа над реализацией положений декларации и по случаю годовщины подписания документа запланирован целый ряд мероприятий.