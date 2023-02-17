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МИД РФ оказывает активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

МИД РФ оказывает активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией Оказываем активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
17 февраля 2023 г. 14:36
МИД РФ оказывает активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией

Оказываем активное содействие по мирному договору между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Подписанная в феврале 2022 года декларация о союзническом взаимодействии между Россией и Азербайджаном - это исторический документ, где закреплены новые качества отношений между нашими странами, определены ключевые ориентиры для развития сотрудничества по всем основным направлениям на годы вперед. Союзнические отношения Баку и Москвы - это стабилизирующий фактор, как в региональном так и в международном плане", - сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России отметила, что совместно с Азербайджаном идет работа над реализацией положений декларации и по случаю годовщины подписания документа запланирован целый ряд мероприятий.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bakı və İrəvan arasında sülh müqaviləsinin imzalanmasına fəal yardım göstəririk”
Версия на английском языке Russian Foreign Ministry actively assisting Azerbaijan-Armenia peace treaty

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