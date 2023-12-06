МИД РФ: Баку в отличие от Еревана всегда подтверждал готовность к проведению мирных переговоров

В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению мирных переговоров.

В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению мирных переговоров с Ереваном.

Как передает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы направляли приглашение странам на встречу в Москве и на полях многосторонних мероприятий в третьих странах. В Баку нам всегда подтверждали готовность к проведению переговоров. К сожалению, не можем сказать того же о наших армянских партнерах", - сказала Захарова.

По ее мнению, подобный отказ, вероятно, связан с надеждой армянской стороны на западных посредников. "Возможно, они считают [власти Армении], что их новые советчики из Вашингтона, Брюсселя, Парижа смогут предложить что-то более интересное, эффективное. Не знаю, я думаю, что всегда полезно оценивать предыдущие опыты соседей, чтобы понять, к чему привели посиделки под эгидой ЕС, в том числе в Праге и в Брюсселе", - подчеркнула официальный представитель МИД России.