​МИД РФ: односторонние решения по транскаспийским трубопроводам недопустимы

Баку. 11 Май. REPORT.AZ/ Односторонние решения по строительству трубопроводов в Каспийском море недопустимы.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ РФ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

"По данному вопросу позиция России последовательна и предельно открыта. Прокладку магистральных трубопроводов в уникальном во всех смыслах водоеме, каковым является Каспий, нужно рассматривать, прежде всего, сквозь призму экологии и только затем под углом зрения экономики", — отметил Братчиков в интервью журналу Caspian Energy, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

Посол подчеркнул при этом, что экологическая сторона вопроса касается всех прикаспийских государств, и потому все решения необходимо принимать сообща.

"И здесь все пять каспийских государств имеют право голоса, поскольку несут солидарную ответственность за будущее Каспийского моря. Односторонние действия по строительству транскаспийских трубопроводов недопустимы", — отметил Братчиков.