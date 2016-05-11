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    ​МИД РФ: односторонние решения по транскаспийским трубопроводам недопустимы

    Экологическая сторона вопроса касается всех прикаспийских государств

    Баку. 11 Май. REPORT.AZ/ Односторонние решения по строительству трубопроводов в Каспийском море недопустимы.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил спецпредставитель президента РФ по делимитации и демаркации границ РФ с государствами-участниками СНГ, посол по особым поручениям МИД РФ Игорь Братчиков.

    "По данному вопросу позиция России последовательна и предельно открыта. Прокладку магистральных трубопроводов в уникальном во всех смыслах водоеме, каковым является Каспий, нужно рассматривать, прежде всего, сквозь призму экологии и только затем под углом зрения экономики", — отметил Братчиков в интервью журналу Caspian Energy, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

    Посол подчеркнул при этом, что экологическая сторона вопроса касается всех прикаспийских государств, и потому все решения необходимо принимать сообща.

    "И здесь все пять каспийских государств имеют право голоса, поскольку несут солидарную ответственность за будущее Каспийского моря. Односторонние действия по строительству транскаспийских трубопроводов недопустимы", — отметил Братчиков.

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