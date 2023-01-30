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МИД РФ: Нормализация связей между Азербайджаном и Арменией - приоритетная задача

МИД РФ: Нормализация связей между Азербайджаном и Арменией - приоритетная задача Одной из приоритетных задач для России является вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.
Внешняя политика
30 января 2023 г. 13:23
МИД РФ: Нормализация связей между Азербайджаном и Арменией - приоритетная задача

Одной из приоритетных задач для России является вопрос нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии МИД РФ на вопросы СМИ, поступившие к недавней пресс-конференции министра иностранных дел Сергея Лаврова, посвященной итогам деятельности ведомства в 2022 году.

"С закавказскими республиками нас связывают общая история, духовно-культурная близость, крепкие узы дружбы между народами. Россия, непосредственно граничащая с Южным Кавказом, заинтересована в стабильности и процветании этого региона, взаимовыгодном использовании и раскрытии его транспортно-логистических, торгово-инвестиционных, технологических возможностей. Именно на это направлены усилия нашей дипломатии", - сказано в ответе.

В нем также говорится о том, что в более широком плане Россия остается приверженной действующим и формирующимся многосторонним переговорным форматам.

"Мы интенсивно работаем над преодолением накопленного в регионе конфликтного потенциала. В данной связи одна из приоритетных задач – нормализация армяно-азербайджанских отношений. Фундаментом выступают заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января, 26 ноября 2021 г. и 31 октября 2022 г. Убеждены, что успех процесса целиком зависит от четкого следования этим трехсторонним договоренностям", - отмечают в МИД РФ.

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Версия на английском языке Russian FM: Normalization of Azerbaijan-Armenia relations is priority
Версия на азербайджанском языке Sergey Lavrov: "Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması prioritetimizdir"

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