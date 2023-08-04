МИД РФ: Сроки подписания мирного договора между Баку и Ереваном должны определять сами стороны

Директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар отметил, что стороны сами должны определить сроки подписания документа

Попытка наспех заключить мирный договор между Азербайджаном и Армений в ущерб качеству и должной подготовке может обернуться новыми конфликтами в будущем. Как передает Report, об этом заявил в интервью ТАСС директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

"Наспех подготовленный, сырой мирный договор не принесет устойчивого мира в регион. Напротив, заложит предпосылки для новых конфликтов и трагедий в будущем. Приоритет должен быть отдан не скорости, а качественной подготовке сбалансированных и взаимоприемлемых решений", - подчеркнул дипломат.

Так, он обратил внимание, что из западных столиц периодически раздаются заявления о том, что Баку и Ереван смогут подписать мирный договор "чуть ли не в ближайшие недели и месяцы". По словам Гончара, Россия исходит из того, что сроки подписания должны определять сами стороны. "Задача ответственных посредников - не форсировать переговорный процесс в угоду конъюнктурным соображениям, а способствовать выходу на прочные долговременные договоренности. Они должны опираться на сложившиеся реалии на земле, прежде всего на российско-армяно-азербайджанские заявления на высшем уровне и действующие на их основе механизмы", - заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.