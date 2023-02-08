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МИД РФ: Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости

МИД РФ: Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости Наделять российских миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее.
Внешняя политика
8 февраля 2023 г. 09:47
МИД РФ: Наделять миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости

Наделять российских миротворцев в Карабахе мандатом ООН нет необходимости, и Баку, и Ереван согласны с модальностями их работы и поддерживают ее.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев.

Идея об отправке миротворцев ООН в регион едва ли реалистична, задачи по восстановлению мира и безопасности здесь эффективно решает российский миротворческий контингент, заявил П.Ильичев, добавив что "со всеми задачами по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно справляется российский миротворческий контингент".

"Единственным гарантом поддержания стабильности в регионе остается российский миротворческий контингент. Необходимость наделять его мандатом ООН отсутствует, так как модальности деятельности наших миротворцев уже четко зафиксированы в первом трехстороннем заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. По этому поводу среди участников спора наблюдается консенсус, и данный факт носит здесь ключевой характер", - сказал П.Ильичев.

По его словам, следует особо отметить, что "деятельность российских миротворцев поддерживают и в Баку, и в Ереване", а миротворческие миссии, развернутые по мандату СБ ООН, не всегда пользуются доверием у принимающих государств.

"В некоторых случаях последние выступают за вывод "голубых касок" из-за их низкой эффективности. Поэтому вопрос заключается не столько в том, кто санкционировал миротворческую операцию, сколько в наличии доброй воли обеих сторон конфликта в его прекращении и ликвидации его последствий", - сказал Ильичев.

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: There is no need to give UN mandate to peacekeepers in Karabakh
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN BMT sülhməramlılarının Qarabağa göndərilməsi təklifinə münasibət bildirib

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