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МИД РФ: Мы пока не получали предложений о встрече по нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: Мы пока не получали предложений о встрече по нормализации отношений между Баку и Ереваном Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Внешняя политика
19 сентября 2023 г. 14:36
МИД РФ: Мы пока не получали предложений о встрече по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

"Да, мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали", - сказала она.

Она отметила, что Россия "традиционно поддерживает тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе".

На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу при участии Турции, Азербайджана, России и Армении.

"Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он в субботу турецким журналистам на пресс-конференции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün görüşlə bağlı təkliflər hələ almamışıq”
Версия на английском языке MFA: Russia hasn’t yet received proposals for meeting to normalize Baku-Yerevan relations

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