МИД РФ: Мы пока не получали предложений о встрече по нормализации отношений между Баку и Ереваном

МИД РФ: Мы пока не получали предложений о встрече по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

https://static.report.az/photo/c3003735-be7f-3d30-979b-395a68b71cba.jpg https://static.report.az/photo/c3003735-be7f-3d30-979b-395a68b71cba.jpg

Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. "Да, мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали", - сказала она. Она отметила, что Россия "традиционно поддерживает тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе". На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу при участии Турции, Азербайджана, России и Армении. "Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он в субботу турецким журналистам на пресс-конференции. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Bakı ilə İrəvan arasında münasibətlərin normallaşdırılması üçün görüşlə bağlı təkliflər hələ almamışıq”