МИД РФ: Мы пока не получали предложений о встрече по нормализации отношений между Баку и Ереваном

Россия пока не получала официальных обращений Турции по проведению четырехсторонней встречи по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
"Да, мы видели на этот счет материалы в СМИ, но официальных обращений турецкой стороны пока не получали", - сказала она.
Она отметила, что Россия "традиционно поддерживает тесный диалог с Анкарой по различным аспектам международной повестки дня, в том числе по ситуации на Южном Кавказе".
На днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением организовать четырехстороннюю встречу при участии Турции, Азербайджана, России и Армении.
"Мы предлагаем провести четырехстороннюю встречу при участии президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева, меня и премьер-министра Армении Никола Пашиняна", - сказал он в субботу турецким журналистам на пресс-конференции.