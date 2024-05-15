МИД РФ: Москва приветствует инициативу Казахстана по переговорам глав МИД Азербайджана и Армении

Москва приветствует проведение 10-11 мая в Алматы переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору. Это еще один шаг на пути к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

Москва приветствует проведение 10-11 мая в Алматы переговоров министров иностранных дел Азербайджана и Армении по мирному договору. Это еще один шаг на пути к достижению устойчивого мира и процветания на Южном Кавказе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на брифинге.

Захарова отметила важность контактов в Казахстане в русле трехсторонних договоренностей.

"Мы поддерживаем усилия Казахстана в этом направлении, при необходимости готовы оказать всяческое содействие партнерам. Важно, что контакты в Алмате идут в русле комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении", - сказала она.