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МИД РФ: Москва предоставила Тегерану все необходимые разъяснения Ирану по Зангезурскому коридору

МИД РФ: Москва предоставила Тегерану все необходимые разъяснения Ирану по Зангезурскому коридору Россия разъяснила иранской стороне свою позицию по Зангезурскому коридору.
Внешняя политика
11 сентября 2024 г. 18:09
МИД РФ: Москва предоставила Тегерану все необходимые разъяснения Ирану по Зангезурскому коридору

Россия разъяснила иранской стороне свою позицию по Зангезурскому коридору.

Об этом, отвечая на вопрос Report, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

"Мы находимся с партнерами в контакте, причем это постоянный контакт. Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет. Исходим из того, что изложенная нами аргументация была в Тегеране услышана и воспринята", - заявила Захарова.

"Ясно, что это инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношения расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном", - отметила Захарова, добавив, что "те, кто стоят за подобными провокациями, делают это не без подсказки в интересах Запада".

На прошлой неделе в СМИ появилась информация о том, что в иранский МИД вызвали посла России в Тегеране в связи с тем, что Москва, по сообщениям СМИ, поддержала проект Зангезурского коридора между основной частью Азербайджана и его эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой.

В иранских СМИ отмечалось, что Иран выступает против создания этого транспортного маршрута, так как Тегеран может потерять прямой доступ в Армению.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiya XİN: Moskva Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Tehrana bütün lazımi izahatları verib

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