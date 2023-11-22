МИД РФ: Миссия ЕС не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона

Миссия Европейского союза не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона Южного Кавказа.

Миссия Европейского союза не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы видим, что эта миссия не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности республики и региона в целом. Не способствует нормализации отношений Баку и Еревана на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджан и Армении. Она [миссия] способствует достижению ровно противоположных результатов", - отметила официальный представитель МИД России.