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МИД РФ: Миссия ЕС не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона

МИД РФ: Миссия ЕС не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона Миссия Европейского союза не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона Южного Кавказа.
Внешняя политика
22 ноября 2023 г. 17:05
МИД РФ: Миссия ЕС не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона

Миссия Европейского союза не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности Армении и региона Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня на брифинге.

"Мы видим, что эта миссия не имеет никакого отношения к обеспечению безопасности республики и региона в целом. Не способствует нормализации отношений Баку и Еревана на основе комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджан и Армении. Она [миссия] способствует достижению ровно противоположных результатов", - отметила официальный представитель МИД России.

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Версия на азербайджанском языке Rəsmi Moskva: “Aİ-nin missiyasının Ermənistanın və regionun təhlükəsizliyi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur”

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