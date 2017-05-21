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    МИД России: Ликвидации российского азербайджанского конгресса не связана с политикой

    Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Решение о ликвидации "Всероссийского азербайджанского конгресса" (ВАК) никак не связано с политикой и не должно сказаться на развитии отношений Москвы и Баку.

    Как передает Report, об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Василий Небензя,

    "Это не должно привести к ухудшению отношений между двумя государствами", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

    "Вопросы подлежит правовой плоскости, должен так и рассматриваться, - пояснил Небензя. - Решение связано не с чьей-то политической волей, это решение наших правоохранительных органов в связи с нарушением процедуры регистрации этой организации".

    "Я абсолютно уверен, что эта история не должна сказаться на наших двусторонних отношениях с Азербайджаном", - подчеркнул замглавы внешнеполитического ведомства.

    Верховный суд РФ 15 мая удовлетворил иск Минюста о ликвидации общественной организации "Всероссийский Азербайджанский конгресс" из-за несоответствия его устава российскому законодательству.

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