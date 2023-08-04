МИД РФ: Для заключения мирного договора между Баку и Ереваном предстоит разрешить некоторые сложные вопросы

Азербайджан и Армения не готовы заключать мирный договор на любых условиях, предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы.

Азербайджан и Армения не готовы заключать мирный договор на любых условиях, предстоит еще разрешить некоторые сложные вопросы.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.

"Сигналы из Баку и Еревана о приверженности скорейшему достижению мира не означают, что стороны готовы согласиться на любые условия. Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие проблемы сдерживают установление мира между этими странами.

Д. Гончар подчеркнул, что Россия оказывает активное содействие сторонам в подготовке мирного договора. "Подготовка армяно-азербайджанского мирного договора является одним из элементов трехсторонних договоренностей президента России [Владимира Путина], президента Азербайджана [Ильхама Алиева] и премьер-министра Армении [Никола Пашиняна]. Российская сторона энергично содействует Баку и Еревану в подготовке этого документа, используя политико-дипломатические каналы на всех уровнях: ежегодно проводятся трехсторонние саммиты, регулярно встречаются министры иностранных дел", - заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ.