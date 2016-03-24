​МИД РФ: Дата визита Лаврова в Баку прорабатывается

Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ Сроки визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Баку прорабатываются.

Как передает Report, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я могу сказать, что такой визит прорабатывается, как только будет дата определена с нашими азербайджанскими коллегами, мы, безусловно, расскажем и о дате, и о наполнении визита", — сказала она.

Ранее в феврале представитель МИД Ирана сообщил о планируемой в Баку встрече глав МИД России, Ирана и Азербайджана. По его словам, на этой встрече будут обсуждаться вопросы реализации договоренностей, достигнутых на встрече президента Ирана Хасана Роухани и президента Азербайджан Ильхама Алиева. После этого столицы Азербайджана и Ирана посетил с визитом статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.