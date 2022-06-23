МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России в Каспийском регионе

"Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".

"Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД России по случаю рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Азербайджан 23-24 июня.

"Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что в ходе визита Лаврова в Баку предусмотрены его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.