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МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России в Каспийском регионе

МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России в Каспийском регионе "Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".
Внешняя политика
23 июня 2022 г. 18:11
МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России в Каспийском регионе

"Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении МИД России по случаю рабочего визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Азербайджан 23-24 июня.

"Отношения между нашими странами поступательно развиваются в духе традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - говорится в сообщении МИД РФ.

Отмечается, что в ходе визита Лаврова в Баку предусмотрены его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, а также обменяться мнениями по наиболее актуальным аспектам региональной и международной повестки дня, включая вопросы нормализации азербайджано-армянских отношений.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Azərbaycan Xəzər regionunda mühüm tərəfdaş və müttəfiqdir”

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