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МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и Каспии

МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и Каспии Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.
Внешняя политика
27 февраля 2023 г. 18:21
МИД РФ: Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и Каспии

Азербайджан – важный партнер и союзник России на Южном Кавказе и в Каспийском регионе.

Как сообщает российское бюро Report, об этом говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ по случаю официального визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Азербайджан.

"Отношения между нашими странами динамично развиваются в духе давних традиций дружбы и добрососедства. Повседневная совместная работа выстраивается на основе принципов равноправия, взаимоуважения и учета интересов друг друга", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что одним из внешнеполитических приоритетов России является содействие нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией в соответствии с трехсторонними договоренностями на высшем уровне от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г: "Рассматриваем их реализацию в качестве ключевого условия обеспечения мира и стабильности на Южном Кавказе, восстановления доверия и полноценного сотрудничества между Баку и Ереваном".

"Важнейшее направление российских усилий – разблокировка транспортных коммуникаций в регионе. Совместно с азербайджанскими и армянскими партнерами в рамках Трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров ведем дело к согласованию пакета конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение и стимулировать возобновление хозяйственных связей.

Выступаем за продолжение работы двусторонней Комиссии по делимитации азербайджано-армянской государственной границы. Запуск процесса делимитации призван содействовать прекращению пограничных инцидентов между Азербайджаном и Арменией. Россия будет оказывать необходимое консультативное содействие по запросу сторон", - заявили в МИД РФ.

В заявлении также отмечается, что подготовка мирного договора между Азербайджаном и Арменией призвана закрепить базовые принципы взаимоотношений, заложить основы взаимовыгодного сотрудничества на длительную перспективу: "Россия будет всячески содействовать этому непростому, но крайне важному процессу в интересах укрепления мира и безопасности на Южном Кавказе".

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Версия на английском языке Russian Foreign Ministry: Azerbaijan - important partner, ally of Russia in South Caucasus & Caspian region
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: “Azərbaycan Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda mühüm tərəfdaş və müttəfiqimizdir”

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