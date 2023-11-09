МИД: Решительно отвергаем необоснованные и ложные обвинения Мирзояна в адрес Азербайджана

Мы решительно отвергаем необоснованные и полные лжи обвинения, выдвинутые против Азербайджана 9 ноября 2023 года министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время выступления в Париже в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕ

Мы решительно отвергаем необоснованные и полные лжи обвинения, выдвинутые против Азербайджана 9 ноября 2023 года министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время выступления в Париже в рамках 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО.

Как передает Report , об этом говорится в комментарии руководителя Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхана Гаджизаде.

"Неприемлемо, что Армения, совершившая массовые убийства и преступления против человечности в ходе почти 30-летней военной агрессии против нашей страны, нарушившая фундаментальные права около миллиона азербайджанцев, лицемерно продолжает обвинять Азербайджан в "этнической чистке" армян, добровольно отправившихся в Армению, а также пытается злоупотребить в данном контексте различными международными платформами", - отметил А.Гаджизаде.