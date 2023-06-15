МИД Азербайджана распространил заявление о провокации ВС Армении

"Решительно осуждаем совершенную 15 июня военную провокацию Армении против погранично-пропускного пункта "Лачын", в результате которого получил ранения военнослужащий Государственной пограничной службы".

Решительно осуждаем совершенную 15 июня военную провокацию Армении на погранично-пропускном пункте "Лачын", в результате которого получил ранения военнослужащий Государственной пограничной службы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

Сообщается, что эта военная провокация является агрессией против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и в то же время имеет цель воспрепятствовать успешной деятельности погранично-пропускного пункта на азербайджанской стороне, безопасного, свободного и беспрепятственного прохождения и передвижения граждан армянской национальности по Лачынской дороге.

"Эта военная провокация Армении, которая не смогла смириться с нормальным и беспрепятственным прохождением граждан армянской национальной через пропускной пункт, является наглядным примером того, что она не заинтересована в налаживании отношений с Азербайджаном и мирном процессе. Подобные провокации Армении будут решительно пресекаться, а попытки армянской стороны помешать реинтеграции граждан Азербайджана армянской национальности потерпят крах. Призываем международную общественность решительно осудить эту провокацию Армении и оказать на нее влияние, чтобы она воздерживалась от подобных актов агрессии, угрожающих миру и стабильности в регионе", - говорится в заявлении.